Свитолина проиграла в полуфинале Miami Open

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина противостояла в полуфинале Miami Open первой ракетке мира Эшли Барти. Ранее украинка выиграла пять из шести поединков против австралийки, но сегодня не смогла справиться с агрессивным теннисом соперницы и уступила в двух сетах.

Счет матча – 2:0 (6:3, 6:3) в пользу австралийки. Барти семь раз подала на вылет, пять раз взяла подачу соперницы (из семи попыток), тогда как свою отдала только дважды. У Эшли более высокие показатели выигранных очков на первой и второй подаче, более успешные действия на приеме. В конце концов, все закономерно завершилось победой первой ракетки мира.

Свою пятую позицию в рейтинге WTA Свитолина после этого поражения не потеряет. А Барти в финале турнира сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады (№9 WTA) или Марией Саккари из Греции (№25 WTA).

Miami Open. WTA 1000. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) - Элина Свитолина (Украина, 5) 2:0 (6:3, 6:3)