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Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО
Поражение, за которое не стыдно
фото - btu.org.ua
Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами не смогла в седьмой раз в карьере обыграть первую ракетку мира. Украинка в двух сетах проиграла Эшли Барти (3:6, 3:6) и упустила шанс впервые с 2018 года выйти в финал на соревнованиях такой категории.
В матче с Барти Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче и сделала 2 брейка.
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