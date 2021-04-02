  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Поражение, за которое не стыдно

Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО

фото - btu.org.ua

Новина українською

Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами не смогла в седьмой раз в карьере обыграть первую ракетку мира. Украинка в двух сетах проиграла Эшли Барти (3:6, 3:6) и упустила шанс впервые с 2018 года выйти в финал на соревнованиях такой категории.

В матче с Барти Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче и сделала 2 брейка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...