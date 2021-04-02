Свитолина – Барти: лучшие моменты полуфинала Miami Open. ВИДЕО

Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами не смогла в седьмой раз в карьере обыграть первую ракетку мира. Украинка в двух сетах проиграла Эшли Барти (3:6, 3:6) и упустила шанс впервые с 2018 года выйти в финал на соревнованиях такой категории.

В матче с Барти Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче и сделала 2 брейка.