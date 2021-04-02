Свитолина возглавит сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Федерация тенниса Украины в Facebook опубликовала заявку женской команды на Матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии.

Под руководством Михаила Филимы с японками 16-17 марта на грунтовых кортах в Черноморске сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Надежда Киченок и Людмила Киченок.

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Японией и Украиной должен был состояться в апреле 2020 года в Азии, однако из-за пандемии коронавируса организаторы турнира сделали хозяином поединка Украину.

Победитель матча Украина – Япония получит место в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году.