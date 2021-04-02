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Свитолина возглавит сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Теннис
(1 голосов)

Есть состав на японок

Свитолина возглавит сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Новина українською

Федерация тенниса Украины в Facebook опубликовала заявку женской команды на Матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии.

Под руководством Михаила Филимы с японками 16-17 марта на грунтовых кортах в Черноморске сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Надежда Киченок и Людмила Киченок.

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Японией и Украиной должен был состояться в апреле 2020 года в Азии, однако из-за пандемии коронавируса организаторы турнира сделали хозяином поединка Украину.

Победитель матча Украина – Япония получит место в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг
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