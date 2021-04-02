Барти: Матч против Свитолиной – лучший на турнире в Майами

Накануне Эшли Барти в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами обыграла Элину Свитолину (6:3, 6:3) и сократила отставание от украинки по личным встречам до 2:5.

"Думаю, это был мой лучший матч на нынешнем турнире. В матчах с Элиной ты должен показывать свой лучший теннис. Очень довольна своей игрой сегодня.

Учитывая счет в наших личных встречах, я действительно не считала себя фаворитом. Это позволило мне играть свободно, не обращать внимание на результат и концентрироваться на процессе.

Каждый раз, когда выходишь на корт, ты получаешь возможность совершенствовать свою игру, расти и становиться лучше. Это происходит с каждым матчем, я чувствую, что делаю что-то лучше. Просто старайся становиться лучше, на процент или половину процента, пытайся работать каждый день", - приводит слова Барти официальный сайт WTA.

За первый титул в сезоне Эшли Барти поспорит с Бьянкой Андрееску.