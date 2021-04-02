Вакцинированные теннисисты получат привилегии на Мастерсе в Монте-Карло

Организаторы "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) объявили, что облегчат правила нахождения в "пузыре" для тех теннисистов, которые привились от коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.

Организаторы рассказали, что в ожидании результата первого теста на COVID-19 привитые игроки смогут покидать отель. Также вакцинированные участники турнира, которые находились в близком контакте с инфицированным, не будут изолированы.

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля 2021 года. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.