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Вакцинированные теннисисты получат привилегии на Мастерсе в Монте-Карло

Теннис
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Игроки смогут покидать отель

Вакцинированные теннисисты получат привилегии на Мастерсе в Монте-Карло

Новина українською

Организаторы "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) объявили, что облегчат правила нахождения в "пузыре" для тех теннисистов, которые привились от коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.

Организаторы рассказали, что в ожидании результата первого теста на COVID-19 привитые игроки смогут покидать отель. Также вакцинированные участники турнира, которые находились в близком контакте с инфицированным, не будут изолированы.

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 11 по 18 апреля 2021 года. Его действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини.

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В статье: теннис
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