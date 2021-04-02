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Федерер рассказал, чем занимался во время травмы

Теннис
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Роджер занимался семьей

Федерер рассказал, чем занимался во время травмы

Getty Images

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал, как прошёл его год без тенниса.

"Нет, я не переедал, посмотрел не так уж много фильмов и сериалов. Я был занят тем, что руководил семьёй. В теннисной жизни я всегда принимал решения сам, а моими повседневными делами занимались другие люди. В прошлом году я был действительно счастлив вести семейные дела вместе с моей женой: думать о воспитании детей, саде и доме.

Ещё я проводил видеовстречи с руководством ATP, общался, в частности, с Рафой Надалем.

В моей обычной жизни всё было импровизацией, никакого расчёта. Я часто выходил из дома в последнюю минуту, вынимал вещи из сумки и собирал их же обратно", — приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Напомним, Федерер не выходил на корт после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. Восстановление 39-летнего спортсмена растянулось на год.

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В статье: Роджер Федерер
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