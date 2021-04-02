Циципас оштрафован на $ 7,5 тыс.

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас был оштрафован на $ 7,5 тыс. за нарушение ковидного протокола на "Мастерсе" в Майами (США). Об этом пишет сайт Opencourt со ссылкой на представителя ATP.

Циципас и его отец, тренер Апостолос Циципас, покинули турнирный "пузырь", вследствие чего и последовало наказание.

Напомним, правило "пузыря" подразумевает нахождение игроков и их группы поддержки только на корте и в официально одобренном отеле. За нарушение протоколов ATP могло последовать и более суровое наказание — отстранение от участия в турнире, однако семья Циципасов его избежала.

Также тренерский штаб Циципаса неоднократно пренебрегал правилами ношения масок на матчах в Акапулько и Майами.