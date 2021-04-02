  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас оштрафован на $ 7,5 тыс.
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас оштрафован на $ 7,5 тыс.

Теннис
(1 голосов)

Теннисист нарушил правила карантина

Циципас оштрафован на $ 7,5 тыс.

Новина українською

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас был оштрафован на $ 7,5 тыс. за нарушение ковидного протокола на "Мастерсе" в Майами (США). Об этом пишет сайт Opencourt со ссылкой на представителя ATP.

Циципас и его отец, тренер Апостолос Циципас, покинули турнирный "пузырь", вследствие чего и последовало наказание.

Напомним, правило "пузыря" подразумевает нахождение игроков и их группы поддержки только на корте и в официально одобренном отеле. За нарушение протоколов ATP могло последовать и более суровое наказание — отстранение от участия в турнире, однако семья Циципасов его избежала.

Также тренерский штаб Циципаса неоднократно пренебрегал правилами ношения масок на матчах в Акапулько и Майами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...