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Циципас оштрафован на $ 7,5 тыс.
Теннисист нарушил правила карантина
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас был оштрафован на $ 7,5 тыс. за нарушение ковидного протокола на "Мастерсе" в Майами (США). Об этом пишет сайт Opencourt со ссылкой на представителя ATP.
Циципас и его отец, тренер Апостолос Циципас, покинули турнирный "пузырь", вследствие чего и последовало наказание.
Напомним, правило "пузыря" подразумевает нахождение игроков и их группы поддержки только на корте и в официально одобренном отеле. За нарушение протоколов ATP могло последовать и более суровое наказание — отстранение от участия в турнире, однако семья Циципасов его избежала.
Также тренерский штаб Циципаса неоднократно пренебрегал правилами ношения масок на матчах в Акапулько и Майами.
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