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Финал юношей: Хуркач и Синнер разыграют титул турнира в Майами
Судьба чемпионства
На турнире в Майами (США) определились теннисисты, которые разыграют между собой главный титул соревнований.
В первом полуфинальном матче 19-летний итальянец Янник Синнер (АТР №31) переиграл опытного испанца Роберто Баутиста-Агута (АТР №12). Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-4) в пользу будущего финалиста соревнований.
Во втором полуфинале 24-летний Хуберт Хуркач (АТР №37) из Польши победил именитого россиянина Андрея Рублева (АТР №8). Счет их встречи 2-0 (6-3; 6-4).
Синнер стал первым тинейджером с 2007 года (Новак Джокович), который дошел до финала в Майами. Хуркач продолжил свою успешную серию на кортах турниров во Флориде (9-0). Оба бороться за дебютный титул на Мастерсе.
Теннисисты ранее друг с другом не играли. Несколько недель назад они выступили в дуэте в парном разряде на турнире в Дубае. В текущем сезоне итальянец уже выиграл соревнования в Мельбурне, а поляк - в Делрей-Бич.
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