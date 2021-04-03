  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Финал юношей: Хуркач и Синнер разыграют титул турнира в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал юношей: Хуркач и Синнер разыграют титул турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Судьба чемпионства

Финал юношей: Хуркач и Синнер разыграют титул турнира в Майами

UA-Футбол
Новина українською

На турнире в Майами (США) определились теннисисты, которые разыграют между собой главный титул соревнований.

В первом полуфинальном матче 19-летний итальянец Янник Синнер (АТР №31) переиграл опытного испанца Роберто Баутиста-Агута (АТР №12). Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-4) в пользу будущего финалиста соревнований.

Во втором полуфинале 24-летний Хуберт Хуркач (АТР №37) из Польши победил именитого россиянина Андрея Рублева (АТР №8). Счет их встречи 2-0 (6-3; 6-4).

Синнер стал первым тинейджером с 2007 года (Новак Джокович), который дошел до финала в Майами. Хуркач продолжил свою успешную серию на кортах турниров во Флориде (9-0). Оба бороться за дебютный титул на Мастерсе.

Теннисисты ранее друг с другом не играли. Несколько недель назад они выступили в дуэте в парном разряде на турнире в Дубае. В текущем сезоне итальянец уже выиграл соревнования в Мельбурне, а поляк - в Делрей-Бич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хуберт Хуркач Янник Синнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...