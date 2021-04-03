Финал юношей: Хуркач и Синнер разыграют титул турнира в Майами

На турнире в Майами (США) определились теннисисты, которые разыграют между собой главный титул соревнований.

В первом полуфинальном матче 19-летний итальянец Янник Синнер (АТР №31) переиграл опытного испанца Роберто Баутиста-Агута (АТР №12). Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-4) в пользу будущего финалиста соревнований.

Во втором полуфинале 24-летний Хуберт Хуркач (АТР №37) из Польши победил именитого россиянина Андрея Рублева (АТР №8). Счет их встречи 2-0 (6-3; 6-4) .

Синнер стал первым тинейджером с 2007 года (Новак Джокович), который дошел до финала в Майами. Хуркач продолжил свою успешную серию на кортах турниров во Флориде (9-0). Оба бороться за дебютный титул на Мастерсе.

Теннисисты ранее друг с другом не играли. Несколько недель назад они выступили в дуэте в парном разряде на турнире в Дубае. В текущем сезоне итальянец уже выиграл соревнования в Мельбурне, а поляк - в Делрей-Бич.