Элина Свитолина: Полуфинал с Барти, если говорить честно, то это был хороший матч

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение в полуфинале турнира в Майами (США).

"В целом я бы сказала, что это был хороший турнир. У меня было много хороших матчей. Я преодолела тяжелые моменты, когда уступала, но затем смогла вернуться в игру и выиграть в нескольких тяжелых матчах.

Конечно, после раннего проигрыша в Дубае мне было важно показать хороший результат. Сделать это на таком большом турнире против серьезных соперниц - это было очень важно, поэтому я точно вижу в этом позитив.

Полуфинал с Барти, если говорить честно, то это был хороший матч, нужно отдать должное Эшли. Под давлением она сыграла здорово. Пожалуй, мне бы хотелось получше сыграть на подаче. Но она действовала надежно и практически не дала мне войти в игру. Да, с ее стороны это было отличное выступление. Возможно, таким образом она в какой-то мере не дала мне показать свой лучший теннис.

Безусловно, я в предвкушении от грунтового сезона. Сейчас несколько дней я собираюсь отдохнуть. Буду восстанавливаться и постараюсь разобраться со своими травмами, которые получила на этой неделе. Я в предвкушении от выступления в Кубке Билли Джин Кинг, где я сыграю через несколько недель. Затем я буду играть в Штутгарте, Мадриде и в Риме, и, конечно, на Ролан Гаррос. Впереди много хороших матчей на грунте, я жду хорошей подготовки и хорошего выступления от себя" - сказала она.