WTA. Эшли Барти на отказе прошла Андрееску и выиграла турнир в Майами

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти победила в финале турнира в Майами (США). В решающем матче за титул она одолела представительницу Канады Бьянку Андрееску (WTA №9).

Счет встречи 1-0 (6-3; 4-0 отк) В пользу победительницы соревнований. Отметим, что в начале второго сета Андрееску во время розыгрыша подвернула ногу, и после счета 3:0 в пользу соперницы обратилась за помощью к физио, однако после этого провела только один гейм.

Барти четвертый раз сыграла на турнире в Майами и стала первым с 2015 года лидером посева, которая выиграла здесь титул. Шесть лет назад это удалось Серене Уильямс. По итогам турнира в США теннисистка сохранит лидерство в мировом рейтинге. Австралийка выиграла десятый титул в карьере и второй в текущем сезоне.

Обзор матча: