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Эшли Барти: Буду работать, несмотря на чье-то мнение

Теннис
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Комментарий австралийки

Эшли Барти: Буду работать, несмотря на чье-то мнение

UA-Футбол
Новина українською

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала разговоры о том, что не заслуживает возглавлять мировой рейтинг.

"Я никому ничего не должна была доказывать. Я знаю сколько работы мы выполнили вместе с командой. Было много разговоров о моем рейтинге, но в прошлом году я вообще не играла и не добавила ни одного очка. Да, я не падала, но и не улучшала. Я в принципе не выступала.

Другие девушки могли улучшить свои позиции в рейтинге, поэтому я чувствовала, что полностью заслуживаю быть №1. Да, у меня был отличный сезон-2019, и здорово, что все складывается именно так. Для себя я решила, что буду работать, несмотря на чье-то мнение.

Думаю, некоторым нужно просто принять, что пандемия вмешалась во все сферы жизни. Скорее всего, многие из нас испытывают такое только раз в жизни, и это очень трудно. Но вся эта полемика меня не касается" - сказала она.

Напомним, что ранее Бьянка Андрееску прокомментировала поражение в финале турнира в Майами.

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