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Отец Джоковича: Новак взял лучшее от меня и моей жены

Теннис
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Очень трогательно

Отец Джоковича: Новак взял лучшее от меня и моей жены

UA-Футбол
Новина українською

Отец лучшего теннисиста мира Новака Джоковича (АТР №1) Срджан Джокович рассказал, смотрит ли он матчи сына и объяснил, волнуется ли во время поединков. Его слова приводит портал NOVA:

"Он взял лучшее от меня и моей жены. У него мои мужество и смелость и ее спокойствие и хладнокровие. В отличие от меня он не будет биться головой о стену, а остановится и подумает. Поэтому я больше не смотрю его матчи.

Во время финала Australian Open я видел несколько минут встречи. В другое время я просто смотрю по сторонам и узнаю результат в конце сета. А вот моя жена смотрит. Женщины сильнее нас" - сказал он.

Напомним, что ранее Эшли Барти прокомментировала свое лидерство в мировом рейтинге.

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В статье: Новак Джокович
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