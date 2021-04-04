Отец Джоковича: Новак взял лучшее от меня и моей жены

Отец лучшего теннисиста мира Новака Джоковича (АТР №1) Срджан Джокович рассказал, смотрит ли он матчи сына и объяснил, волнуется ли во время поединков. Его слова приводит портал NOVA:

"Он взял лучшее от меня и моей жены. У него мои мужество и смелость и ее спокойствие и хладнокровие. В отличие от меня он не будет биться головой о стену, а остановится и подумает. Поэтому я больше не смотрю его матчи.

Во время финала Australian Open я видел несколько минут встречи. В другое время я просто смотрю по сторонам и узнаю результат в конце сета. А вот моя жена смотрит. Женщины сильнее нас" - сказал он.