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Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Фото
Поздравляем с праздником
twitter.com/JJlovesTennis
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис
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