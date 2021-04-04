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Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Фото

Теннис
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Поздравляем с праздником

Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Фото

twitter.com/JJlovesTennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Фото - изображение 1Элина Свитолина празднует католическую Пасху. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис обручились.

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