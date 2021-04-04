Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Хуркач побеждает Синнера в финале турнира в Майами
Поляк берет титул
ATP
Польский теннисист, 37-я ракетка мира Хуберт Хуркач побеждает в финале турнира в Майами (США). В решающем матче за титул он одолел итальянца Янника Синнера (АТР №31).
Miami Open presented by Itau
ATP Tour Masters 1000
Майами, США
24 марта - 4 апреля
Хард
Финал
Янник Синнер (№31) - Хуберт Хуркач (АТР №37)
0 - 2 (6-7; 4-6)
Поляк провел великолепный турнир, на пути к титулу обыграв Циципаса, Рублева, Шаповалова, Раонича и Синнера. Хуркач - первый теннисист из Польши, который выиграл Masters 1000.
Впервые из Парижа-2003 в финале Мастерса сыграли два игрока, которые не входят в топ-30. В очном противостоянии против Синерра счет стал 1-0 в пользу победителя сегодняшнего матча.
Уже завтра, в понедельник 5 апреля Хуркач станет 16-й ракеткой мира, продвинувшись вперед сразу на 21 позицию.
Популярное сейчас
- Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- ВИДЕО, как нарушение Шабанова привело к голу с пенальти в поединке Легии
- Свитолина проиграла в полуфинале Miami Open
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО