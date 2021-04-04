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АТР. Хуркач побеждает Синнера в финале турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Поляк берет титул

АТР. Хуркач побеждает Синнера в финале турнира в Майами

ATP

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Польский теннисист, 37-я ракетка мира Хуберт Хуркач побеждает в финале турнира в Майами (США). В решающем матче за титул он одолел итальянца Янника Синнера (АТР №31).

Miami Open presented by Itau

ATP Tour Masters 1000

Майами, США

24 марта - 4 апреля

Хард

Финал

Янник Синнер (№31) - Хуберт Хуркач (АТР №37)

0 - 2 (6-7; 4-6)

Поляк провел великолепный турнир, на пути к титулу обыграв Циципаса, Рублева, Шаповалова, Раонича и Синнера. Хуркач - первый теннисист из Польши, который выиграл Masters 1000.

Впервые из Парижа-2003 в финале Мастерса сыграли два игрока, которые не входят в топ-30. В очном противостоянии против Синерра счет стал 1-0 в пользу победителя сегодняшнего матча.

Уже завтра, в понедельник 5 апреля Хуркач станет 16-й ракеткой мира, продвинувшись вперед сразу на 21 позицию.

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В статье: Хуберт Хуркач Янник Синнер
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