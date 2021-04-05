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Бондаренко неожиданно проиграла в финале квалификации турнира в Чарльстоне

Теннис
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Бондаренко неожиданно проиграла в финале квалификации турнира в Чарльстоне

Новина українською

Екатерина Бондаренко в финале квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне в трех сетах за 2 часа и 4 минуты проиграла Дезире Кравчик (6:2, 5:7, 4:6), у которой нет одиночного рейтинга.

Бондаренко вела 6:2, 4:2, но в концовке второго сета умудрилась проиграть три подряд гейма на своей подаче.

В решающей партии украинка повела 3:1, но до конца матча выиграла всего один гейм и упустила пять брейк-поинтов.

Выступление в квалификации в Чарльстоне принесло Екатерине Бондаренко 2000 долларов призовых и 13 рейтинговых очков.

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В статье: теннис Катерина Бондаренко
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