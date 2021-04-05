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Рейтинг WTA: Свитолина осталась 5-й, Ястремская вернулась в топ-30
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал турнира WTA 1000 закрепилась на пятой позиции рейтинга, опережая ближайшую преследовательницу почти на 500 очков.
Даяна Ястремская поднялась на 30-е место (+1), Марта Костюк прогрессировала на 84-ю строку (+1), а Катарина Завацкая стала 125-й ракеткой мира (+3).
Также отметим прогресс Леси Цуренко (137-е место, +12) и Ангелины Калининой (161-е место, +7), а вот Катерина Козлова упала на 12 строк (129-е место).
Что касается топ-10, то финалистка Miami Open Бьянка Андрееску поднялась на три позиции и стала 6-й ракеткой мира, а Кики Бертенс вернулась в топ-10, потеснив Петру Квитову.
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