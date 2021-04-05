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Рейтинг АТР: Сачко поднялся на 70 позиций, Кравченко – на 50

Теннис
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Солидные рывки молодых украинцев

Рейтинг АТР: Сачко поднялся на 70 позиций, Кравченко – на 50

Новина українською

Третья ракетка Украины Виталий Сачко после первого в карьере финала на челленджере в Лугано в обновленном рейтинге АТР совершил рывок на 70 позиций и стал 319-й ракеткой мира.

Георгий Кравченко после выхода в полуфинал на турнире ITF M15 в Анталье прогрессировал на 50 позиций и стал шестой ракеткой страны (№488 в рейтинге АТР).

Илья Марченко опустился на одну позицию (№164), а Сергей Стаховский поднялся на 3 строки (№190).

В топ-10 после Мастерса в Майами всего одно изменение – Александр Зверев потеснил Роджера Федерера на седьмое место.

Полная версия рейтинга АТР от 5 апреля 2021 года

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В статье: рейтинг АТР Виталий Сачко
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