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Рейтинг АТР: Сачко поднялся на 70 позиций, Кравченко – на 50
Солидные рывки молодых украинцев
Третья ракетка Украины Виталий Сачко после первого в карьере финала на челленджере в Лугано в обновленном рейтинге АТР совершил рывок на 70 позиций и стал 319-й ракеткой мира.
Георгий Кравченко после выхода в полуфинал на турнире ITF M15 в Анталье прогрессировал на 50 позиций и стал шестой ракеткой страны (№488 в рейтинге АТР).
Илья Марченко опустился на одну позицию (№164), а Сергей Стаховский поднялся на 3 строки (№190).
В топ-10 после Мастерса в Майами всего одно изменение – Александр Зверев потеснил Роджера Федерера на седьмое место.
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