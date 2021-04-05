Топ-10 ударов и розыграшей Мастерса в Майами. ВИДЕО

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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал Тennis TV представил десятку самых эффектных моментов турнира АТР-1000 в Майами.
На Miami Open крупнейший титул в карьере завоевал поляк Хуберт Хуркач, который в финале обыграл Янника Синнера из Италии.
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