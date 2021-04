Power Ranking WTA-тура: Свитолина ворвалась в топ-10, Барти приблизилась к Осаке

Все турниры марта в WTA-туре

Доха (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Петра Квитова. Финалистка – Гарбинье Мугуруса.

Лион (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Клара Таусон. Финалистка – Виктория Голубич.

Дубай (WTA 1000 с призовым фондом $1,835,490). Чемпионка – Гарбинье Мугуруса. Финалистка – Барбора Крейчикова.

Гвадалахара (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Сара Соррибес-Тормо. Финалистка – Эжени Бушар.

Санкт-Петербург (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Дарья Касаткина. Финалистка – Маргарита Гаспарян.

Монтеррей (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Лайла Эрнандес. Финалистка – Виктория Голубич.

Майами (WTA 1000 с призовым фондом $3,260,190). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Бьянка Андрееску.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 12-1

Лучший результат в марте – четвертьфинал в Майами

Наоми Осака после бурного старта сезона с титулом на Australian Open в Майами довела свою победную серию до 23-х матчей (с 2000 года подобное удавалось только четырем теннисисткам – Виктории Азаренко, Жюстин Энен и сестрам Уильямс), но в четвертьфинале сенсационно без шансов проиграла Марии Саккари (0:6, 4:6) и досрочно выбыла из гонки с Эшли Барти за статус первой ракетки мира. Следующий шанс обойти австралийку у Наоми теперь будет только через месяц.

.@naomiosaka's 23-match winning streak came to an end at the #MiamiOpen.



Now the World No.2 enters her most challenging section of the season. First up: European clay ⬇️ — wta (@WTA) April 1, 2021

Наоми Осака оставалась непобедимой на протяжении 13 месяцев. Хотя за этот период японка по всем известным причинам провела не так много матчей, эта серия, безусловно, стала украшением и ее личного резюме, и всего женского тура.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №12 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 20-5

Лучший результат в марте– титул в Дубае

Гарбинье Мугуруса в марте не пропустила ни одного крупного турнира – и это был лучший месяц испанки за последние несколько лет. После финала в Дохе с поражением от Петры Квитовой экс-первая ракетка мира в Дубае взяла крупнейший титул с августа 2017 года, а в Майами остановить ее смогла только будущая финалистка турнира Бьянка Андрееску.

A title run in Dubai has propelled Garbine Muguruza to the No.2 spot in this week’s @Porsche #RaceToShenzhen Leaderboard.



Playing in her third singles final of the season, Muguruza jumped three spots, trailing only Naomi Osaka.



Read more below ???? — wta (@WTA) March 15, 2021

Именно Мугуруса первой в сезоне достигла рубежа в 20 побед. Кажется, пора вносить имя Гарбинье в список претенденток на Шлем.

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-2

Лучший результат в марте – титул в Майами

Эшли Барти бледно провела домашний отрезок сезона и поставила под удар свое лидерство в рейтинге WTA. В Майами австралийка под давлением Наоми Осаки снова доказала, что достойна носить статус первой ракетки мира.

У Барти на пути ко второму титулу на Miami Open не было легких соперниц. Эшли начиная со второго круга (в матче первого круга против Кристины Куцовой она отыграла матч-бол) встречалась либо с теннисистками из топ-10 (Свитолина, Соболенко, Андрееску), либо с победительницами турниров Большого шлема (Азаренко, Остапенко).

No.1 Ashleigh Barty makes it 12 consecutive wins in Miami as she takes her 2nd #MiamiOpen title after Andreescu retires 63 40.



- 2nd title of 2021 (YVC)

- 10th career title

- 1st title defense

- 2nd player to win a title in 2021 after facing down MP, vs. Kucova. (Osaka, AO). pic.twitter.com/YxPYbWHFXf — WTA Insider (@WTA_insider) April 3, 2021

Теперь у Эшли Барти 13 побед в последних 16 матчах против соперниц из топ-10. В статусе лидера рейтинга WTA она пробудет как минимум до 3 мая, а это значит, что по количеству недель на вершине мировой классификации теннисистка из Квинсленда вскоре выйдет на девятое место в истории тура.

Дженнифер Брэди (США, №15 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-5

Лучший результат в марте – 1-й раунд в Майами

С момента поражения от Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата Австралии Дженнифер Брэди до сих пор не одержала ни одной победы – в Дохе американку разбила Анетт Контавейт (1:6, 2:6), а в Майами Брэди провалилась в решающем сете матча с Сарой Соррибес-Тормо (6:3, 4:6, 1:6), причем поражение от испанки стало для 15-й ракетки мира первым с августа 2019 года в матче, в котором ей удалось выиграть стартовый сет.

С наступлением грунтового сезона Брэди будет непросто удержаться в проходной зоне на Итоговый турнир, ведь на этом покрытии у Дженнифер с 2016 года ни одного сезона с позитивным балансом побед/поражений. Свои очки американка будет брать на траве и харде, где ее мощный силовой теннис работает особенно хорошо.

Элиза Мертенс (Бельгия, №17 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-3

Лучший результат в марте – полуфинал в Дубае

Лучшая теннисистка Бельгии в марте обыграла тех, кого и должна была обыграть, но вот прыгнуть выше своей головы Элизе Мертенс все же не удалось.

В Дубае Мертенс в полуфинале остановила будущая чемпионка турнира Гарбинье Мугуруса (4:6, 6:7), а на Miami Open Элиза в третьем круге нарвалась на Наоми Осаку (3:6, 3:6).

Элиза Мертенс в текущем сезоне на каждом из четырех турниров проходила как минимум по два раунда. Эта стабильность позволяет бельгийке замыкать топ-5 нашего рейтинга.

Арина Соболенко (Беларусь, №7 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-6

Лучший результат в марте – четвертьфинал в Майами

Арина Соболенко закончила март со скромным показателем 5-3, что не помешало ей с понедельника взобраться на рекордную в карьере седьмую позицию в рейтинге WTA.

Белоруска может посетовать на превратности жребия. В Дохе в статусе третьей сеяной она уже во втором круге нарвалась на Гарбинье Мугурусу, затем ей же проиграла в четвертьфинале в Дубае, а на Miami Open в 1/4 финала в боевом матче уступила Эшли Барти (4:6, 7:6, 3:6). В двух из трех случаев обидчицы Соболенко завершали неделю с титулами в руках.

Джессика Пегула (США, №29 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-6

Лучший результат в марте – полуфинал в Дохе

Джессика Пегула в марте продолжила доказывать, что ее прорыв на Australian Open не был одноразовой вспышкой. Последние успехи принесли ей 520 рейтинговых очков и почти 120 тысяч долларов призовых.

Американка в Дохе, Майами и Дубае трижды обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, причем два из трех матчей закончились разгромом.

Pliskova whenever she sees Jessica Pegula's namepic.twitter.com/WNisqlib1t — Grigor. (@Scores_WTA) March 28, 2021

Джессика Пегула после поражения от Элины Свитолиной в первом круге в Дубае на пяти турнирах подряд выигрывает как минимум два матча. У той же Свитолиной такой серии нет.

Серена Уильямс (США, №8 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в марте – не играла

Серена Уильямс из-за стоматологической операции пропустила Miami Open, но очков, набранных за полуфинал на Australian Open легендарной американке более чем достаточно, чтобы по итогам трех стартовых месяцев сезона входить в группу претенденток на поездку на WTA Final.

Свои дальнейшие планы Уильямс-младшая еще не озвучивала – вероятно, камбэк 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема состоится не ранее чем через месяц, когда в Риме стартует последний крупный турнир перед Ролан Гаррос.

Ига Швёнтек (Польша, №16 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-4

Лучший результат в марте – 2-й раунд в Майами

Действующая чемпионка Ролан Гаррос после продуктивного выступления в Австралии (титул в Аделаиде+4-й раунд на Australian Open) в Дубае и Майами смогла пройти лишь по одному раунду, проиграв соответственно Гарбинье Мугурусе и Ане Конюх.

Fantastic set of tennis from Ana Konjuh, hitting 12 winners to just 3 unforced errors to take the opener over Iga Swiatek 64. #MiamiOpen pic.twitter.com/9sjdH2Z5ww — WTA Insider (@WTA_insider) March 27, 2021

Ига Швёнтек больше остальных рада наступлению грунтового сезона. С 2018 года на этом покрытии у нее 27 побед при всего 8 поражениях.

Элина Свитолина (Украина, №5 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-6

Лучший результат в марте – полуфинал в Майами

Для первой ракетки Украины март начался с провального выступления на турнирах в Дохе и Дубае. Казалось, Свитолину не ждет ничего хорошего и в Майами, где за шесть лет она всего однажды доходила до четвертьфинала, но Элина приятно порадовала, впервые в карьере сыграв на Miami Open в полуфинале.

Свитолина больше года не побеждала теннисисток из топ-10, пока в 1/8 финала в трех сетах не сломила Петру Квитову. А вот замахнуться на седьмую в карьере победу над первой ракеткой мира украинка не смогла, проиграв в полуфинале Эшли Барти в двух партиях (3:6, 3:6).

Elina Svitolina comes back to defeat Petra Kvitova 26 75 75 to advance to the Miami quarterfinals.



1st Top 10 win for Svitolina since the 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen (also was her 1st Top 10 opponent since).



Faces Konjuh or Sevastova.#MiamiOpen pic.twitter.com/uETtVL2rUz — WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2021

Спустя несколько дней после мощного выступления в Майами стало известно, откуда Элина Свитолина черпала вдохновение. Украинка в июле текущего года выходит замуж за Гаэля Монфиса!

Кандидатки на вхождение в топ-10: Дарья Касаткина (Россия), Каролина Мухова (Чехия), Мария Саккари (Греция), Барбора Крейчикова (Чехия) и Бьянка Андрееску (Канада).