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Power Ranking WTA-тура: Свитолина ворвалась в топ-10, Барти приблизилась к Осаке
Десятка самых «горячих» теннисисток после трех первых месяцев сезона
фото - The Associated Press
Доха (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Петра Квитова. Финалистка – Гарбинье Мугуруса.
Лион (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Клара Таусон. Финалистка – Виктория Голубич.
Дубай (WTA 1000 с призовым фондом $1,835,490). Чемпионка – Гарбинье Мугуруса. Финалистка – Барбора Крейчикова.
Гвадалахара (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Сара Соррибес-Тормо. Финалистка – Эжени Бушар.
Санкт-Петербург (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Дарья Касаткина. Финалистка – Маргарита Гаспарян.
Монтеррей (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Лайла Эрнандес. Финалистка – Виктория Голубич.
Майами (WTA 1000 с призовым фондом $3,260,190). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Бьянка Андрееску.
Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA
Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 12-1
Лучший результат в марте – четвертьфинал в Майами
Наоми Осака после бурного старта сезона с титулом на Australian Open в Майами довела свою победную серию до 23-х матчей (с 2000 года подобное удавалось только четырем теннисисткам – Виктории Азаренко, Жюстин Энен и сестрам Уильямс), но в четвертьфинале сенсационно без шансов проиграла Марии Саккари (0:6, 4:6) и досрочно выбыла из гонки с Эшли Барти за статус первой ракетки мира. Следующий шанс обойти австралийку у Наоми теперь будет только через месяц.
.@naomiosaka's 23-match winning streak came to an end at the #MiamiOpen.— wta (@WTA) April 1, 2021
Now the World No.2 enters her most challenging section of the season. First up: European clay ⬇️
Наоми Осака оставалась непобедимой на протяжении 13 месяцев. Хотя за этот период японка по всем известным причинам провела не так много матчей, эта серия, безусловно, стала украшением и ее личного резюме, и всего женского тура.
Гарбинье Мугуруса (Испания, №12 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 20-5
Лучший результат в марте– титул в Дубае
Гарбинье Мугуруса в марте не пропустила ни одного крупного турнира – и это был лучший месяц испанки за последние несколько лет. После финала в Дохе с поражением от Петры Квитовой экс-первая ракетка мира в Дубае взяла крупнейший титул с августа 2017 года, а в Майами остановить ее смогла только будущая финалистка турнира Бьянка Андрееску.
A title run in Dubai has propelled Garbine Muguruza to the No.2 spot in this week’s @Porsche #RaceToShenzhen Leaderboard.— wta (@WTA) March 15, 2021
Playing in her third singles final of the season, Muguruza jumped three spots, trailing only Naomi Osaka.
Read more below ????
Именно Мугуруса первой в сезоне достигла рубежа в 20 побед. Кажется, пора вносить имя Гарбинье в список претенденток на Шлем.
Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 14-2
Лучший результат в марте – титул в Майами
Эшли Барти бледно провела домашний отрезок сезона и поставила под удар свое лидерство в рейтинге WTA. В Майами австралийка под давлением Наоми Осаки снова доказала, что достойна носить статус первой ракетки мира.
У Барти на пути ко второму титулу на Miami Open не было легких соперниц. Эшли начиная со второго круга (в матче первого круга против Кристины Куцовой она отыграла матч-бол) встречалась либо с теннисистками из топ-10 (Свитолина, Соболенко, Андрееску), либо с победительницами турниров Большого шлема (Азаренко, Остапенко).
No.1 Ashleigh Barty makes it 12 consecutive wins in Miami as she takes her 2nd #MiamiOpen title after Andreescu retires 63 40.— WTA Insider (@WTA_insider) April 3, 2021
- 2nd title of 2021 (YVC)
- 10th career title
- 1st title defense
- 2nd player to win a title in 2021 after facing down MP, vs. Kucova. (Osaka, AO). pic.twitter.com/YxPYbWHFXf
Теперь у Эшли Барти 13 побед в последних 16 матчах против соперниц из топ-10. В статусе лидера рейтинга WTA она пробудет как минимум до 3 мая, а это значит, что по количеству недель на вершине мировой классификации теннисистка из Квинсленда вскоре выйдет на девятое место в истории тура.
Дженнифер Брэди (США, №15 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 9-5
Лучший результат в марте – 1-й раунд в Майами
С момента поражения от Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата Австралии Дженнифер Брэди до сих пор не одержала ни одной победы – в Дохе американку разбила Анетт Контавейт (1:6, 2:6), а в Майами Брэди провалилась в решающем сете матча с Сарой Соррибес-Тормо (6:3, 4:6, 1:6), причем поражение от испанки стало для 15-й ракетки мира первым с августа 2019 года в матче, в котором ей удалось выиграть стартовый сет.
С наступлением грунтового сезона Брэди будет непросто удержаться в проходной зоне на Итоговый турнир, ведь на этом покрытии у Дженнифер с 2016 года ни одного сезона с позитивным балансом побед/поражений. Свои очки американка будет брать на траве и харде, где ее мощный силовой теннис работает особенно хорошо.
Элиза Мертенс (Бельгия, №17 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 15-3
Лучший результат в марте – полуфинал в Дубае
Лучшая теннисистка Бельгии в марте обыграла тех, кого и должна была обыграть, но вот прыгнуть выше своей головы Элизе Мертенс все же не удалось.
В Дубае Мертенс в полуфинале остановила будущая чемпионка турнира Гарбинье Мугуруса (4:6, 6:7), а на Miami Open Элиза в третьем круге нарвалась на Наоми Осаку (3:6, 3:6).
What a rally! ????— wta (@WTA) March 28, 2021
A well-deserved applause for the two! ????@elise_mertens | #MiamiOpen pic.twitter.com/t8qg7Ldevl
Элиза Мертенс в текущем сезоне на каждом из четырех турниров проходила как минимум по два раунда. Эта стабильность позволяет бельгийке замыкать топ-5 нашего рейтинга.
Арина Соболенко (Беларусь, №7 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 15-6
Лучший результат в марте – четвертьфинал в Майами
Арина Соболенко закончила март со скромным показателем 5-3, что не помешало ей с понедельника взобраться на рекордную в карьере седьмую позицию в рейтинге WTA.
Белоруска может посетовать на превратности жребия. В Дохе в статусе третьей сеяной она уже во втором круге нарвалась на Гарбинье Мугурусу, затем ей же проиграла в четвертьфинале в Дубае, а на Miami Open в 1/4 финала в боевом матче уступила Эшли Барти (4:6, 7:6, 3:6). В двух из трех случаев обидчицы Соболенко завершали неделю с титулами в руках.
Джессика Пегула (США, №29 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 17-6
Лучший результат в марте – полуфинал в Дохе
Джессика Пегула в марте продолжила доказывать, что ее прорыв на Australian Open не был одноразовой вспышкой. Последние успехи принесли ей 520 рейтинговых очков и почти 120 тысяч долларов призовых.
Американка в Дохе, Майами и Дубае трижды обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову, причем два из трех матчей закончились разгромом.
Pliskova whenever she sees Jessica Pegula's namepic.twitter.com/WNisqlib1t— Grigor. (@Scores_WTA) March 28, 2021
Джессика Пегула после поражения от Элины Свитолиной в первом круге в Дубае на пяти турнирах подряд выигрывает как минимум два матча. У той же Свитолиной такой серии нет.
Серена Уильямс (США, №8 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1
Лучший результат в марте – не играла
Серена Уильямс из-за стоматологической операции пропустила Miami Open, но очков, набранных за полуфинал на Australian Open легендарной американке более чем достаточно, чтобы по итогам трех стартовых месяцев сезона входить в группу претенденток на поездку на WTA Final.
Свои дальнейшие планы Уильямс-младшая еще не озвучивала – вероятно, камбэк 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема состоится не ранее чем через месяц, когда в Риме стартует последний крупный турнир перед Ролан Гаррос.
Ига Швёнтек (Польша, №16 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 11-4
Лучший результат в марте – 2-й раунд в Майами
Действующая чемпионка Ролан Гаррос после продуктивного выступления в Австралии (титул в Аделаиде+4-й раунд на Australian Open) в Дубае и Майами смогла пройти лишь по одному раунду, проиграв соответственно Гарбинье Мугурусе и Ане Конюх.
Fantastic set of tennis from Ana Konjuh, hitting 12 winners to just 3 unforced errors to take the opener over Iga Swiatek 64. #MiamiOpen pic.twitter.com/9sjdH2Z5ww— WTA Insider (@WTA_insider) March 27, 2021
Ига Швёнтек больше остальных рада наступлению грунтового сезона. С 2018 года на этом покрытии у нее 27 побед при всего 8 поражениях.
Элина Свитолина (Украина, №5 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 13-6
Лучший результат в марте – полуфинал в Майами
Для первой ракетки Украины март начался с провального выступления на турнирах в Дохе и Дубае. Казалось, Свитолину не ждет ничего хорошего и в Майами, где за шесть лет она всего однажды доходила до четвертьфинала, но Элина приятно порадовала, впервые в карьере сыграв на Miami Open в полуфинале.
Свитолина больше года не побеждала теннисисток из топ-10, пока в 1/8 финала в трех сетах не сломила Петру Квитову. А вот замахнуться на седьмую в карьере победу над первой ракеткой мира украинка не смогла, проиграв в полуфинале Эшли Барти в двух партиях (3:6, 3:6).
Elina Svitolina comes back to defeat Petra Kvitova 26 75 75 to advance to the Miami quarterfinals.— WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2021
1st Top 10 win for Svitolina since the 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen (also was her 1st Top 10 opponent since).
Faces Konjuh or Sevastova.#MiamiOpen pic.twitter.com/uETtVL2rUz
Спустя несколько дней после мощного выступления в Майами стало известно, откуда Элина Свитолина черпала вдохновение. Украинка в июле текущего года выходит замуж за Гаэля Монфиса!
Кандидатки на вхождение в топ-10: Дарья Касаткина (Россия), Каролина Мухова (Чехия), Мария Саккари (Греция), Барбора Крейчикова (Чехия) и Бьянка Андрееску (Канада).
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