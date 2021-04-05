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Как Барти становилась двукратной чемпионкой Miami Open. ВИДЕО

Теннис
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Второй титул в сезоне для первой ракетки мира

Как Барти становилась двукратной чемпионкой Miami Open. ВИДЕО

Новина українською

Эшли Барти в финале крупного турнира WTA 1000 в Майами обыграла Бьянку Андрееску (6:3, 4:0, отказ соперницы).

Барти стала шестой теннисисткой, сумевшей защитить титул на Miami Open. Среди действующих игроков аналогичное достижение покорялось только легендарной Серене Уильямс.

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В статье: Эшли Барти Бьянка Андрееску
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