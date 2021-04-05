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Карла Суарес-Наварро вернулась к тренировкам после курса химиотерапии
У теннисистки болезнь Ходжкина
Экс шестая ракетка мира, 32-летняя испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой в сентябре 2020 года диагностировали рак, сообщила, что приступила к тренировкам.
Напомним, у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина. В конце января 2021 года испанка прошла последний сеанс химиотерапии.
"Очень рада снова тренироваться! Спасибо вам за любовь, которую вы мне отправляете", — написала испанка.
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