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Без Осаки. Япония назвала состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины
Фаворитизм Украины теперь не вызывает сомнений
Ассоциация тенниса Японии опубликовала имена теннисисток, которые 16-17 апреля в Черноморске сыграют с Украиной за право попадания в квалификацию элитной группы Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубок Федерации).
Япония приедет в Украину без второй ракетки мира Наоми Осаки, а лидером команды станет №169 рейтинга WTA Юки Наито.
Также в составе гостей Тихиро Мурамацу (№225 WTA), Сихо Акита (№394 WTA) и Химари Сато (№785 WTA).
Что касается Украины, то Михаил Филима в матче Кубка Билли Джин Кинг сможет рассчитывать на Элину Свитолину и Марту Костюк.
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