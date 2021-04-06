Без Осаки. Япония назвала состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины

Ассоциация тенниса Японии опубликовала имена теннисисток, которые 16-17 апреля в Черноморске сыграют с Украиной за право попадания в квалификацию элитной группы Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубок Федерации).

Япония приедет в Украину без второй ракетки мира Наоми Осаки, а лидером команды станет №169 рейтинга WTA Юки Наито.

Также в составе гостей Тихиро Мурамацу (№225 WTA), Сихо Акита (№394 WTA) и Химари Сато (№785 WTA).

Что касается Украины, то Михаил Филима в матче Кубка Билли Джин Кинг сможет рассчитывать на Элину Свитолину и Марту Костюк.