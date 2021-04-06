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На украинскую теннисистку в отеле напал паук

Теннис
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К счастью, все обошлось

На украинскую теннисистку в отеле напал паук

Новина українською

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая перед стартом на турнире ITF в Беллинцоне (Швейцария) в гостиничном номере столкнулась с опасным гостем.

"У меня была большая сумка на террасе, куда я складываю еду, которую беру с собой на турнир. Я взяла эту сумку с террасы и перенесла в зал, положила ее на стул, где рядом лежал чемодан. И начинается…

Я начала смотреть во внутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут – бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара (который укусил меня, сволочь). И у меня еще и фобия пауков. Я смотрю, на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. С пальца начинает идти кровь", - пишет Завацкая.

В итоге теннисистка связалась с доктором и поехала в аптеку, где ее убедили в том, что укус паука не принесет ей никакого вреда.

"Я поехала домой, чтобы бороться с этим паучарой и убить его! Я боялась, потому что мой чемодан был открыт и сумка на стуле, где был паук, тоже была открыта… Поэтому было еще одно испытание. 30 минут я убивала этого паука, был тяжелый баттл, он хотел сбежать, а я его боялась. Но в итоге убила эту мра**, которая испортила мне прекрасное утро. Вот он, паук-волк.

На украинскую теннисистку в отеле напал паук - изображение 1

В итоге я выпила антибиотик, как сказал врач, и в обед я поехала в Беллинцону. Поездка была хорошая. Доктор был очень оптимистичен и сказал, мол, не переживай, в Швейцарии хорошие врачи, если вдруг у тебя будет инфекция. Спасибо док".

Катарина Завацкая на 60-тысячнике в Швейцарии получила второй номер посева. Первая соперница украинки на турнире определится в матче между Эвой Герреро-Альварес и Валерией Савиных.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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