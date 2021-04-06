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Новак Джокович – Льюису Хэмилтону: У всех нас были бы проблемы, если бы ты выбрал теннис

Теннис
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Гонщик поделился детской фотографией

Новак Джокович – Льюису Хэмилтону: У всех нас были бы проблемы, если бы ты выбрал теннис

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на детскую фотографию пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона в белой футболке с надписью Tennis и теннисной ракеткой.

"Мне нравится футболка, в которой ты на этой детской фотографии. Кстати, хорошо, что ты выбрал автоспорт, а не теннис, иначе у всех нас были бы проблемы", – написал Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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