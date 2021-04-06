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Монфис подарил Свитолиной роскошный Мерседес
Ранее он сделал ей предложение
Элина Свитолина у себя в Инстаграме похвасталась роскошным "Mercedes", который ей подарил ее жених Гаэль Монфис:
"Он ведет себя со мной как с королевой", - написала Свитолина.
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