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Монфис подарил Свитолиной роскошный Мерседес

Теннис
(4 голосов)

Ранее он сделал ей предложение

Монфис подарил Свитолиной роскошный Мерседес

Новина українською

Элина Свитолина у себя в Инстаграме похвасталась роскошным "Mercedes", который ей подарил ее жених Гаэль Монфис:

"Он ведет себя со мной как с королевой", - написала Свитолина.

Монфис подарил Свитолиной роскошный Мерседес - изображение 1

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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