Нисикори пропустит Мастерс в Монте-Карло

31-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с грунтового турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 11 по 18 апреля.

Об этом японец сообщил в своём личном приложении Keisapp.

"Монте-Карло – нет. Я хочу хорошо потренироваться на этой неделе с командой, чтобы подготовиться к тяжёлому сезону на грунтовых кортах. Начну его в Барселоне", — написал Нисикори.

В Барселоне (Испания) с 19 по 25 апреля пройдёт турнир категории ATP-500.

Нисикори сейчас занимает 39-ю позицию мирового рейтинга.