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Нисикори пропустит Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Теннисист будет готовиться к грунтовому сезону

Нисикори пропустит Мастерс в Монте-Карло

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31-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с грунтового турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 11 по 18 апреля.

Об этом японец сообщил в своём личном приложении Keisapp.

"Монте-Карло – нет. Я хочу хорошо потренироваться на этой неделе с командой, чтобы подготовиться к тяжёлому сезону на грунтовых кортах. Начну его в Барселоне", — написал Нисикори.

В Барселоне (Испания) с 19 по 25 апреля пройдёт турнир категории ATP-500.

Нисикори сейчас занимает 39-ю позицию мирового рейтинга.

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В статье: Кеи Нисикори
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