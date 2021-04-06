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Нисикори пропустит Мастерс в Монте-Карло
Теннисист будет готовиться к грунтовому сезону
31-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с грунтового турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 11 по 18 апреля.
Об этом японец сообщил в своём личном приложении Keisapp.
"Монте-Карло – нет. Я хочу хорошо потренироваться на этой неделе с командой, чтобы подготовиться к тяжёлому сезону на грунтовых кортах. Начну его в Барселоне", — написал Нисикори.
В Барселоне (Испания) с 19 по 25 апреля пройдёт турнир категории ATP-500.
Нисикори сейчас занимает 39-ю позицию мирового рейтинга.
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