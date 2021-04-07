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Ролан Гаррос могут отложить на несколько дней
Ждем решения организаторов
AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства спорта Франции сообщает, что из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране начало Ролан Гаррос-2021 может быть отложено на несколько дней.
С 3 апреля во Франции ввели новые правила локдауна, согласно которым гражданам запрещено покидать свои дома на более чем 10 километров.
Из-за пандемии Ролан Гаррос в 2020 году впервые в истории был перенесен на осень. Организаторам грунтового Шлема удалось провести турнир с частично заполненными трибунами.
Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти с 24 мая по 6 июня. Статус действующих чемпионов в Париже будут защищать Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.
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