Ролан Гаррос могут отложить на несколько дней

AFP со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства спорта Франции сообщает, что из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране начало Ролан Гаррос-2021 может быть отложено на несколько дней.

С 3 апреля во Франции ввели новые правила локдауна, согласно которым гражданам запрещено покидать свои дома на более чем 10 километров.

Из-за пандемии Ролан Гаррос в 2020 году впервые в истории был перенесен на осень. Организаторам грунтового Шлема удалось провести турнир с частично заполненными трибунами.

Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти с 24 мая по 6 июня. Статус действующих чемпионов в Париже будут защищать Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.