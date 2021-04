Power Ranking АТР-тура: Джокович остается первым, Медведев и Рублев в топ-3

Все турниры марта в АТР-туре:

Роттердам (АТР 500 с призовым фондом €1,117,900). Чемпион – Андрей Рублев. Финалист – Мартон Фучович.

Буэнос-Айрес (АТР 250 с призовым фондом $411,940). Чемпион – Диего Шварцман. Финалист – Франсиско Черундоло.

Доха (АТР 250 с призовым фондом $890,920). Чемпион – Николоз Басилашвили. Финалист – Роберто Баутиста-Агут.

Марсель (АТР 250 с призовым фондом €409,765). Чемпион – Даниил Медведев. Финалист – Пьер-Юг Эрбер.

Сантьяго (АТР 250 с призовым фондом $393,935). Чемпион – Кристиан Гарин. Финалист – Факундо Баньис.

Дубай (АТР 500 с призовым фондом $2,048,855). Чемпион – Аслан Карацев. Финалист – Ллойд Харрис.

Акапулько (АТР 500 с призовым фондом $1,204,960). Чемпион – Александр Зверев. Финалист – Стефанос Циципас.

Майами (АТР 1000 с призовым фондом $4,299,205). Чемпион – Хуберт Хуркач. Финалист – Янник Синнер.

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-0

Лучший результат в марте – на корт не выходил

Новак Джокович на старте сезона выполнил две главных цели, взяв титул на Australian Open и побив рекорд Роджера Федерера по количеству недель в статусе первой ракетки мира. Помня о недавней травме и сложной эпидемиологической ситуации в США, Новак вслед за Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем позволил себе лишь во второй раз с 2006 года пропустить Мастерс в Майами.

Джокович со свежим телом и свежими мыслями подходит к грунтовому сезону. Новак не планирует еженедельно выходить на корт, помня о своей главной цели, а эта цель находится в Париже и связана с именем Надаля…

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-3

Лучший результат в марте – титул в Марселе

Для Даниила Медведева март получился неоднозначным – с одной стороны он взял титул в Марселе, дебютировал в статусе второй ракетки мира и пятым в истории после «Большой четверки» достиг рубежа в 10 000 очков в рейтинге АТР, а с другой провалился в Роттердаме и не оправдал статус главного фаворита Мастерса в Майами, остановившись в четвертьфинале после матча с Роберто Баутистой-Агутой (4:6, 2:6), которому по личным встречам теперь уступает 0:3.

В марте у Даниила Медведева был шанс показать, что он готов стать новым вожаком АТР-тура после ухода Джоковича, Надаля и Федерера – в тестовом режиме россиянину эта ноша оказалась не по зубам.

Статистика побед/поражений в сезоне – 20-4

Лучший результат в марте – титул в Роттердаме

Андрей Рублев продолжает максимально эксплуатировать свой организм – в марте россиянин не пропустил ни одного топ-турнира и ни разу не вылетал раньше полуфинала.

Рублев в Дохе расстался с затяжной победной серией на турнирах АТР-500 (и тут отметился Баутиста-Агут), позднее в Дубае не совладал с мощью Аслана Карацева, в Майами, будучи в двух шагах от крупнейшего титула в карьере, перегорел в полуфинальном противостоянии с Хубертом Хуркачем.

У женщин в марте Джессика Пегула трижды обыграла Каролину Плишкову, а в АТР-туре Андрей Рублев по ходу первого месяца осени столько же раз преградил путь Мартону Фучовичу. В Майами на венгра было больно смотреть, а вот у Рублева причин для огорчения на лице не наблюдалось.

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-5

Лучший результат в марте – финал в Акапулько

Стефанос Циципас после марта едва ли испытывает чувство удовлетворенности. Судите сами – в Акапулько грек в противостоянии с Александром Зверевым проиграл шестой из шести финалов на уровне АТР-500, а в Роттердаме и Майами вылетал от будущих чемпионов (Андрея Рублева и Хуберта Хуркача соответственно).

Особо болезненным для Циципаса стало фиаско в четвертьфинале Miami Open – когда путь к Мастерсу был открыт, грек в матче с Хуркачем упустил преимущество в сет и брейк.

Циципас регулярно пополняет свой рейтинговый депозит новыми очками, но амбиции грека давно находятся на немного другом уровне, поэтому в этом плане март для него не удался.

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-5

Лучший результат в марте – титул в Майами

До приезда в Майами Хуберт Хуркач был обычным середняком с негативным балансом побед/поражений на Шлемах и единственным в карьере четвертьфиналом на уровне АТР-1000. И тут первый Мастерс в карьере и дебют в топ-20 рейтинга АТР!

Прорыв Хуркача на Miami Open (а на пути к титулу поляк обыграл Шаповалова, Раонича, Циципаса, Рублева и Синнера) в какой-то степени закономерен, ведь во время карантина поляк весной и летом прошлого года тренировался именно во Флориде. Он был лучше остальных готов и к специфическим погодным условиям, и к характерным особенностям местного корта.

Хуберт Хуркач выиграл первый Мастерс в карьере с 14-й попытки. Для сравнения: Хуан Мартин Дель Потро отыграл 52 турнира АТР-1000, прежде чем в 2018 году не стал чемпионом Индиан-Уэллса, а Стэн Вавринка 66 раз приезжал на Мастерсы, пока в 2014 году не покорил Монте-Карло.

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-3

Лучший результат в марте – титул в Дубае

Аслан Карацев после шокирующего прорыва в полуфинал Australian Open в марте стал чемпионом престижного турнира в Дубае и ворвался в топ-30 мирового рейтинга.

На Miami Open Карацев во втором круге неожиданно уступил Себастьяну Корде – и это поражение стало для Аслана первым за 17 матчей в 2021 году против теннисистов не из топ-4 рейтинга АТР. Остальных он просто переезжал своей сумасшедшей физической силой и неудержимым стремлением закончить каждый розыгрыш мощным виннерсом.

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-5

Лучший результат в марте – финал в Майами

Пока Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев любовались своими высокими номерами посева, 19-летний Янник Синнер в дебютном появлении на Мастерсе в Майами взял и сходу дошел до финала, что позволило ему и оказаться в нашем рейтинге, и в топ-25 мировой классификации.

Потолок перспектив Синнера лучше всего иллюстрирует тот факт, что до итальянца к финалу на Miami Open пробирались только три тинейджера. Речь о Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале и Андре Агасси.

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-5

Лучший результат в марте – титул в Акапулько

Александр Зверев продолжает поддерживать реноме противоречивого и нестабильного теннисиста. В марте немец в Акапулько взял крупнейший титул с 2018 года, но при этом ухитрился покинуть Роттердам и Майами без единой победы.

На Miami Open в матче с 75-й ракеткой мира Эмилем Руусувуори Зверев просто перестал играть после разгромного успеха в первом сете. До конца матча шестой номер рейтинга АТР проиграл 6 из 8 геймов на своей подаче.

Статистика побед/поражений в сезоне – 12-8

Лучший результат в марте – финал в Дохе

Март принес Роберто Баутисте-Агуту три победы над теннисистами из топ-10 (Медведев, Тим и Рублев), финал в Дохе с поражением от поймавшего кураж Николоза Басилашвили и четвертый в карьере полуфинал Мастерса.

Мы уже упоминали, что Баутиста-Агут ведет 3:0 в очных встречах с Медведевым, а вот с Янником Синнером у испанца противоположная картина. В прошлом месяце именно Синнер дважды преграждал путь 11-й ракетке мира на турнирах в Дубае и Мiami Open.

