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Надаль: Без своего доктора я бы никогда не смог выиграть некоторые турниры

Теннис
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Рафа рассказал, что Анхель Руис Которро не раз помогал ему в критических ситуациях

Надаль: Без своего доктора я бы никогда не смог выиграть некоторые турниры

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о работе со своим врачом Анхелем Руизом Которро.

"С Анхелем у нас часто бывали трудные времена. В конце концов, он врач, а к доктору я иду, когда дела идут плохо.

Но Анхель очень позитивный человек, и это важное качество в мире медицины. Он оптимистично смотрит вперёд в будущее. Он помогал мне находить решения.

Без него я бы никогда не смог выиграть некоторые турниры. Без надёжного врача мои результаты были бы совершенно другими. Я могу только поблагодарить его", — приводит слова испанского спортсмена Tennis Head.

На корте 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" славится своей активностью и интенсивными движениями, поэтому его физическая форма должна тщательно контролироваться.

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В статье: Рафаэль Надаль
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