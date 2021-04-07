Двукратная чемпионка турниров серии Большого шлема объявила о завершении карьеры

Американская теннисистка китайского происхождения Ваня Кинг объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Это моё последнее прощание в профессиональной теннисной карьере. Не выразить словами, что дал мне теннис, как сформировал меня, разрывал на части и снова собирал воедино. Это банально, но я безмерно благодарна. Благодарна за годы, слёзы, за тех, кто был рядом и поддерживал меня. Я бы не стала ничего менять и надеюсь, что карьера помогла слепить из меня отличного человека", — написала Кинг в своём "твиттере".

Кинг — бывшая третья ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон и US Open), финалистка двух турниров "Большого шлема" (в парном разряде и в миксте), победительница 16 турниров WTA (один — в одиночном разряде).