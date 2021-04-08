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Ролан Гаррос перенесен на неделю

Теннис
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Официальное решение

Ролан Гаррос перенесен на неделю

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что в связи ужесточением карантинных ограничений в стране матчи основной сетки грунтового Шлема начнутся на неделю позже. Таким образом, Ролан Гаррос стартует 30 мая и завершится 13 июня.

За счет переноса Ролан Гаррос организаторы Шлема рассчитывают получить возможность пускать на трибуны болельщиков.

Перенос Ролан Гаррос привел к сокращению травяного турнира на неделю. Lequipe.fr отмечает, что турниры в Штутгарте, Хертогенбоше и Ноттингеме могут быть отменены, а их организаторы получат финансовую компенсацию от Федерации тенниса Франции.

Статус действующих победителей на Ролан Гаррос будут защищать Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.

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В статье: Ролан Гаррос коронавирус
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