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Ролан Гаррос перенесен на неделю
Официальное решение
Организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что в связи ужесточением карантинных ограничений в стране матчи основной сетки грунтового Шлема начнутся на неделю позже. Таким образом, Ролан Гаррос стартует 30 мая и завершится 13 июня.
За счет переноса Ролан Гаррос организаторы Шлема рассчитывают получить возможность пускать на трибуны болельщиков.
Перенос Ролан Гаррос привел к сокращению травяного турнира на неделю. Lequipe.fr отмечает, что турниры в Штутгарте, Хертогенбоше и Ноттингеме могут быть отменены, а их организаторы получат финансовую компенсацию от Федерации тенниса Франции.
Статус действующих победителей на Ролан Гаррос будут защищать Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.
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