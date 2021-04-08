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Чарльстон. Барти открыла грунтовый сезон разгромной победой
Первая ракетка мира снова в деле
Эшли Барти во втором раунде турнира WTA 500 в Чарльстоне всего за 62 минуты разгромила 77-ю ракетку мира Мисаки Дои (6:2, 6:1).
Барти в первом матче в сезоне на грунте реализовала 5 из 7 брейк-поинтов, однажды упустила свою подачу и выиграла 90% очков с первого мяча.
Следующей соперницей Барти в Чарльстоне станет американка Шелби Роджерс, которая во втором раунде прошла Аманду Анисимову (1:6, 7:5, 6:4).
Эшли Барти продлила победную серию до семи матчей. На прошлой неделе австралийка взяла титул на турнире WTA 1000 в Майами.
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