Чарльстон. Барти открыла грунтовый сезон разгромной победой

Эшли Барти во втором раунде турнира WTA 500 в Чарльстоне всего за 62 минуты разгромила 77-ю ракетку мира Мисаки Дои (6:2, 6:1).

Барти в первом матче в сезоне на грунте реализовала 5 из 7 брейк-поинтов, однажды упустила свою подачу и выиграла 90% очков с первого мяча.

Следующей соперницей Барти в Чарльстоне станет американка Шелби Роджерс, которая во втором раунде прошла Аманду Анисимову (1:6, 7:5, 6:4).

Эшли Барти продлила победную серию до семи матчей. На прошлой неделе австралийка взяла титул на турнире WTA 1000 в Майами.