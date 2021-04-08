Свитолина вместе с Монфисом готовится к старту грунтового сезона

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в знаменитой академии Патрика Муратоглу вместе ведут подготовку к началу грунтового сезона.

Свитолина 16-17 апреля в Черноморске в составе сборной Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг сыграет с Японией.

Что касается Монфиса, то француз на следующей неделе стартует на Мастерсе в Монте-Карло.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис недавно объявили о помолвке. Свадьба запланирована на июль текущего года.