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Свитолина вместе с Монфисом готовится к старту грунтового сезона

Теннис
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Свитолина вместе с Монфисом готовится к старту грунтового сезона

@ElinaSvitolina

Новина українською

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в знаменитой академии Патрика Муратоглу вместе ведут подготовку к началу грунтового сезона.

Свитолина 16-17 апреля в Черноморске в составе сборной Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг сыграет с Японией.

Что касается Монфиса, то француз на следующей неделе стартует на Мастерсе в Монте-Карло.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис недавно объявили о помолвке. Свадьба запланирована на июль текущего года.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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