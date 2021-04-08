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20 ударов, которые слишком хороши даже для Федерера. ВИДЕО

Теннис
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Легендарный швейцарец знает, как создавать шоу на корте

20 ударов, которые слишком хороши даже для Федерера. ВИДЕО

АТР

Новина українською

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер считается одним из самых зрелищных теннисистов всех времен.

Федерер способен родить шедевральный удар даже из глухой обороны. Предлагаем вам лично убедиться в этом.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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