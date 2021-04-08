Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
20 ударов, которые слишком хороши даже для Федерера. ВИДЕО
Легендарный швейцарец знает, как создавать шоу на корте
АТР
20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер считается одним из самых зрелищных теннисистов всех времен.
Федерер способен родить шедевральный удар даже из глухой обороны. Предлагаем вам лично убедиться в этом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- В УПЛ объяснили причину переноса матча Мариуполь - Шахтер в Киев
- "Соперник забил три мяча, почти не имея моментов". Флик - о поражение от ПСЖ
- Power Ranking WTA-тура: Свитолина ворвалась в топ-10, Барти приблизилась к Осаке
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...