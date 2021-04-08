Конечная цель – Париж: главные вопросы грунтового сезона в мировом теннисе

По материалам портала Tennis.com

Признайтесь, вы соскучились по полноценному грунтовому сезону. Год назад пандемия коронавируса накрыла мир в марте и не позволила теннисистам ступить на глину. Крупные турниры в Монте-Карло, Мадриде, Риме и Штутгарте так и не состоялись, а Открытый чемпионат Франции вместо привычного мая был отложен на середину осени.

В этом году все будет иначе. Хотя COVID-19 все еще незримо присутствует в теннисе, впереди полноценный грунтовый сезон с его серией Мастерсов/турниров WTA 1000 и традиционной развязкой в Париже на Ролан Гаррос.

Итак, с наступлением грунтового отрезка сезона давайте взглянем, что же нас ждет в ближайшие два месяца.

А что там с календарем?

ATP и WTA пришлось отказаться от нескольких низкорейтинговых турниров категории 250, но на целостности календаря грунтового сезона это не отразилось. Наибольшей потерей, вероятно, стоит считать, турнир в Марракеше, который был частью АТР-тура на протяжении 30 лет.

Мужчины по ходу грунтового сезона отыграют три Мастерса в Монте-Карло, Мадриде и Риме и один турнир категории АТР-500 в Барселоне. В WTA-туре только два турнира категории 1000, но и событий уровня 500 также два (в Чарльстоне и Штутгарте).

Всего календарь грунтового сезона включает 19 турниров – 10 у мужчин и 9 у женщин.

Полный календарь грунтовой части сезона-2021:

Какие турниры особо важны в контексте Ролан Гаррос?

Конечно, генеральной проверкой для теннисистов перед Открытым чемпионатом Франции выступают турниры категории Мастерс/WTA 1000.

Мужчины с 12 апреля включаться в борьбу за титул в Монте-Карло. Это отличная платформа для акклиматизации к красной глине и европейским условиям после напряженного хардового отрезка сезона с утомительными разъездами по Австралии и странам Персидского залива.

Комбинированный турнир в Мадриде по условиям предпочтителен для более агрессивных игроков. Под влиянием повышенной высоты над уровнем моря мячи здесь летят быстрее. На Ролан Гаррос будет совсем другая картина.

Наконец, грунт на Italian Open имеет золотистый оттенок. От кортов в Париже он отличается и цветом, и свойствами – мячи в столице Италии из-за более солнечного и сухого климата на Апеннинах летят немного быстрее. Поскольку между турниром в Риме и Ролан Гаррос всего одна неделя перерыва, выбирать теннисистам не приходится.

Пустят ли на трибуны болельщиков?

Мир спорта постепенно адаптируется к условиям эпохи пандемии – и теннис не исключение.

У АТР и WTA нет стандартных медицинских протоколов, регулирующих права и действия игроков и болельщиков. Они могут быть изменены вплоть до начала каждого турнира в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Теннисистам, скорее всего, придется взаимодействовать с окружающим миром в условиях «пузыря», ограничивающего их свободу передвижения. А что касается болельщиков, то здесь не все так однозначно.

На Мастерсе в Монте-Карло уже отказалось допустить фанатов на трибуны. В Барселоне, Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос активно планируют привлечь болельщиков.

«Mutua Madrid Open позволит фанатам войти в Caja Mágica», - написал в электронном письме менеджер по связям с общественностью Рафаэль Плаза. «Поскольку ситуация очень сильно меняется практически ежедневно, сейчас невозможно назвать точную цифру. Условия будут периодически изучаться вместе с органами здравоохранения до начала турнира».

Амели Удеа-Кастера, новый руководитель Французской федерации тенниса (FFT), заявила прессе, что Ролан Гаррос надеется принять «максимально возможное количество зрителей» и моделирует различные сценарии посещаемости.

Как пандемия повлияет на призовые?

Теннисисты продолжат получать солидные призовые, но о выплатах двухлетней давности не может быть и речи, иначе турниры начали бы работать себе в убыток.

На Мастерсе в Монте-Карло призовой фонд сократился примерно на 60% и составляет 2,4 миллиона долларов. Победитель турнира АТР-1000 заберет с собой чек на 300 тысяч долларов, что на 800 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Игроки с более низким рейтингом в процентном соотношении не так ощутят падении призовых. Проигравшие в первом раунде получат чуть больше 14 тысяч долларов призовых, что на 37% меньше, чем в прошлом году.

На многих других турнирах призовые еще не оглашены. Известно, что в Эшториле среди теннисистов разыграют 481 тысячу долларов, что на 50% меньше, чем в 2019 году. Что-то подобное ждет и теннисисток в Штутгарте – в этот раз на кону будут 565 тысяч долларов против 888 тысяч в 2019 году.

Надаль снова будет доминировать на грунте?

Рафаэль Надаль давно приучил к своей тотальной гегемонии на грунте, но если вспомнить последний полноценный сезон, то в 2019-м испанец впервые сыграл в финале только в Риме, а потом буднично забрал очередной титул на Ролан Гаррос.

К любимой поре сезона 13-кратный чемпион Парижа подходит на фоне недавних проблем со спиной. Испанец так и не вернулся на корт с момента поражения от Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Australian Open, а ведь с тех пор прошло почти два месяца.

Вот что сам Надаль думает о влиянии возраста на свою карьеру:

«В последние несколько лет я стал чаще испытывать боль, и вам нужно научиться жить с ней, если это не мешает вам играть. Мне пришлось многое изменить в своей игре и в тренировках. Я изменил распорядок, тренировался меньше часов, чем хотелось бы, но улучшил свою подачу и прибавил в позиционной игре».

Маловероятно, что Надаль сможет повторить те времена, когда весной на грунте он доминировал на каждом турнире. Но Рафа как никто другой понимает, что это ему и не нужно. В 34 года его приоритетом становится набор оптимальной формы перед Ролан Гаррос. Он уже не молод и не может распылять свои силы ради турниров АТР-500 и АТР-1000.

«Рафа всегда был настроен на четыре турнира – Монте-Карло, Барселона, Мадрид и Рим. Он не так хорошо играл на этих турнирах в 2019 году, но потом он все же приехал и выиграл Шлем. Это говорит о том, что пока кто-то не победит Рафу на Ролан Гаррос, он по-прежнему лучший», - говорит эксперт ESPN Брэд Гилберт.

Времена изменились – и теперь Рафаэлю Надалю для доминирования на грунте достаточно выиграть семь матчей в Париже. Все остальное не имеет значения.

Сможет ли Осака быть эффективной на грунте?

Несколько красноречивых фактов о грунтовой специализации Наоми Осаки – японка на Ролан Гаррос никогда не проходила дальше третьего круга, на глине у нее нет ни одного финала в карьере, а ее лучшим результатом на этом покрытии является полуфинал в Штутгарте в 2019 году.

Несмотря на грустную статистику, Осака с оптимизмом подходит к грунтовой части сезона.

«Я очень хотела бы выиграть турнир на грунте. Думаю, я многому научусь у Вима Фиссета. Он очень энергичен, и он хочет добиться успеха на новых покрытиях», - говорит вторая ракетка мира.

Фиссетт и его помощник Ютака Накамура хорошо знают, что нужно для побед на грунте. Коуч Осаки ранее тренировал четырех бывших первых ракеток мира, включая грунтовую специалистку Симону Халеп, а Накамура работал в команде Марии Шараповой, которая также побеждала на Ролан Гаррос.

Эшли Барти до своего триумфа на Ролан Гаррос в 2019 году на грунте выиграла только один турнир (25-тысячник ITF в 2012 году). Прошлогодняя чемпионка Парижа Ига Швёнтек также никогда не брала грунтовые титулы WTA. А чем хуже Наоми Осака?

Кто в АТР-туре попытается бросить вызов Надалю?

Разумеется, список главных раздражителей Рафаэля Надаля возглавляет Новак Джокович – серб весной бросит все силы ради того, чтобы отомстить испанцу за ту показательную порку, которую грунтовый король учинил ему в финале Ролан Гаррос.

До пандемии Доминик Тим на протяжении пяти сезонов подряд выигрывал на грунте как минимум 20 матчей. Обычно австриец максимально много играет на глине, но в этом году проблемы со стопой вынудили двукратного финалиста Ролан Гаррос пересмотреть свой турнирный график. Тим не выступит в Монте-Карло, а вместо турнира в Барселоне приедет в Белград.

Роджера Федерера больше интересует трава и Уимблдон, Даниил Медведев на грунте для Надаля не представляет угрозы (0-4 на Ролан Гаррос), а вот Стефанос Циципас может стать проблемой. Тем более, что у грека уже есть опыт побед над Надалем на поздних стадиях турниров Большого шлема.

Среди молодежи Рафаэлю Надалю стоит присмотреться к Яннику Синнеру, Андрею Рублеву, Лоренцо Музетти, Карлосу Алькарасу и Себастьяну Корде.

А как обстоят дела в женском туре?

У женщин традиционно понятно лишь то, что выстрелить может любая. Это касается как рядовых турниров уровня WTA 250, так и Ролан Гаррос. Ига Швёнтек подтвердит.

В рейтинге самых успешных теннисисток 5-летия на грунте по версии официального сайта WTA в топ-10 располагаются Симона Халеп, Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Петра Квитова, Ига Швёнтек, Эшли Барти, Гарбинье Мугуруса, Маркета Вондроушова и Слоан Стивенс.

Помимо этой десятки крупнейшие титулы во время грунтового сезона с 2016 по 2020 года включительно покорялись еще нескольким теннисисткам. Речь о Елене Остапенко, Серене Уильямс, Лауре Зигемунд и Анжелик Кербер.

Несомненно, в списке претенденток на главные титулы грунтовой части сезона фигурирует и действующая финалистка Ролан Гаррос София Кенин.