Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ATP и WTA выпустили заявление по поводу переноса Ролан Гаррос
Турнир пройдет с 30 мая по 13-е июня
ATP и WTA выпустили совместное заявление по поводу переноса сроков проведения Открытого чемпионата Франции 2021 года. Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая–6 июня.
"Теннис требовал гибкого подхода к календарю в последние 12 месяцев, чтобы справиться с трудностями пандемии, и это продолжает иметь место. Решение отложить начало „Ролан Гаррос“ на одну неделю было принято в связи с недавно ужесточёнными коронавирусными ограничениями во Франции. Требуется дополнительное время, чтобы повысить вероятность улучшения условий и возможность допуска болельщиков на турнир.
И ATP, и WTA находятся в контакте со всеми сторонами, на которых повлияла отсрочка, чтобы оптимизировать календарь для игроков, турниров и болельщиков в преддверии и после „Ролан Гаррос", — говорится в заявлении.
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- Ведущий полузащитник Баварии догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в списке бомбардиров ЛЧ
- Power Ranking WTA-тура: Свитолина ворвалась в топ-10, Барти приблизилась к Осаке
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО