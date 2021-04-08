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Тони Надаль будет тренировать 20-летнего таланта

Теннис
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Несмотря на юный возраст он уже успел заявить о себе

Тони Надаль будет тренировать 20-летнего таланта

Новина українською

Испанский тренер Тони Надаль собирается вернуться на тренерскую работу. Однако его подопечным на сей раз будет не племянник Рафаэль Надаль, а канадец Феликс Оже-Альяссим, пишет Marca.

Дядя и наставник Рафаэля Надаля в качестве директора Академии Рафа Надаля начнёт своё сотрудничество с молодым представителем Канады на турнире в Монте-Карло. Он пройдёт с 11 по 18 апреля.

Феликс Оже-Альяссим — один из самых перспективных игроков мирового тенниса в свои 20 лет, поскольку он занимает 22-е место в рейтинге ATP. Сегодня он объявил небольшой группе журналистов, что делает ставку на фигуру Тони Надаля в качестве тренера вместе с французом Фредериком Фонтаном.

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В статье: Тони Надаль
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