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Тим: Надаль на Ролан Гаррос выше всех остальных

Теннис
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Тим: Надаль на Ролан Гаррос выше всех остальных

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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о прогрессе многих теннисистов в последнее время.

"Положение дел становится более сбалансированным. Ситуация с "Ролан Гаррос" по-прежнему особенная, потому что Надаль там выше всех остальных. Однако, в целом всё не так однозначно. Теперь есть шесть или семь человек, способных выиграть мэйджор. А раньше это были только Федерер, Надаль и Джокович", — приводит слова Тима журналист Луиджи Гатто на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Открытый чемпионат Франции в 2021 году состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая–6 июня.

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В статье: Доминик Тим
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