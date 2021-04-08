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Тим: Надаль на Ролан Гаррос выше всех остальных
Испанец не сбавляет оборотов
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о прогрессе многих теннисистов в последнее время.
"Положение дел становится более сбалансированным. Ситуация с "Ролан Гаррос" по-прежнему особенная, потому что Надаль там выше всех остальных. Однако, в целом всё не так однозначно. Теперь есть шесть или семь человек, способных выиграть мэйджор. А раньше это были только Федерер, Надаль и Джокович", — приводит слова Тима журналист Луиджи Гатто на своей странице в "Твиттере".
Напомним, Открытый чемпионат Франции в 2021 году состоится в период с 30 мая по 13 июня, вместо предыдущих дат — 23 мая–6 июня.
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