Завацкая не доиграла матч третьего раунда в Беллинцоне

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в 1/8 финала грунтового 60-тысячника в Швейцарии проиграла Яне Фетт (4:6, 0:3, отказ Завацкой).

На старте матча Завацкая повела 4:1, но после серии из восьми проигранных геймов подряд отказалась от продолжения встречи.

Для Завацкой турнир в Беллинцоне стал последним перед поездкой в сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии (16-17 апреля в Черноморске).