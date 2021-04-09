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Завацкая не доиграла матч третьего раунда в Беллинцоне
Украинка бесславно завершила неделю
Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в 1/8 финала грунтового 60-тысячника в Швейцарии проиграла Яне Фетт (4:6, 0:3, отказ Завацкой).
На старте матча Завацкая повела 4:1, но после серии из восьми проигранных геймов подряд отказалась от продолжения встречи.
Для Завацкой турнир в Беллинцоне стал последним перед поездкой в сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии (16-17 апреля в Черноморске).
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