Чарльстон. Барти с боем вышла в четвертьфинал

Эшли Барти в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне за 2 часа и 25 минут обыграла 52-ю ракетку мира Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:4).

Барти могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии дважды теряла свою подачу после успешных геймов на приеме. В решающем сете Роджерс отыгралась со счета 1:3, однако последнее слово все же осталось за первой ракеткой мира.

