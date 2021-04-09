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Чарльстон. Барти с боем вышла в четвертьфинал
Первой ракетке мира пришлось непросто
Эшли Барти в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне за 2 часа и 25 минут обыграла 52-ю ракетку мира Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:4).
Барти могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии дважды теряла свою подачу после успешных геймов на приеме. В решающем сете Роджерс отыгралась со счета 1:3, однако последнее слово все же осталось за первой ракеткой мира.
The No.1 seed moves on with an ace ????@ashbarty secures the last spot in the quarterfinals defeating Rogers, 7-6(3), 4-6, 6-4.#VolvoCarOpen pic.twitter.com/iAoZjtkZSe— wta (@WTA) April 9, 2021
Барти в матче с Роджерс подала 10 эйсов, выиграла 82% очков с первой подачи и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.
Следующей соперницей Эшли Барти в Чарльстоне станет 71-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса.
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