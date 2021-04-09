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Чарльстон. Барти с боем вышла в четвертьфинал

Теннис
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Первой ракетке мира пришлось непросто

Чарльстон. Барти с боем вышла в четвертьфинал

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Эшли Барти в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне за 2 часа и 25 минут обыграла 52-ю ракетку мира Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:4).

Барти могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии дважды теряла свою подачу после успешных геймов на приеме. В решающем сете Роджерс отыгралась со счета 1:3, однако последнее слово все же осталось за первой ракеткой мира.

Барти в матче с Роджерс подала 10 эйсов, выиграла 82% очков с первой подачи и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.

Следующей соперницей Эшли Барти в Чарльстоне станет 71-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса.

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В статье: Эшли Барти Шелби Роджерс
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