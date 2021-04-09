День, когда Федерер побил величайший рекорд в истории тенниса. ВИДЕО

Роджер Федерер 12 лет назад в одном из самых драматичных финалов в истории Уимблдона обыграл Энди Роддика (5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14) и стал 15-кратным победителем турниров Большого шлема, что позволило швейцарцу потеснить Пита Сампраса в рейтинге самых титулованных теннисистов в истории.

Федерер и Роддик бились за победу на Уимблдоне на протяжении 4 часов и 17 минут, а решающий сет продолжался 1 час и 35 минут.

Победа в финале Уимблдона вновь сделала Роджера Федерера первой ракеткой мира.