Турнир в Страсбурге может быть перенесён из-за Ролан Гаррос

Организаторы турнира в Страсбурге рассматривают возможность перенести сроки проведения соревнований вслед за "Ролан Гаррос", пишет L'equipe.

Турнир был запланирован с 16 по 22 мая. Однако сообщается, что соревнование будет перенесёно. К тому же, говорят не о неделе переноса, как это было с "Ролан Гаррос", а о двух-трёх неделях.

Как сообщалось ранее, "Ролан Гаррос" будет отложен на неделю. Таким образом, квалификационный этап пройдёт с 24 мая по 28 мая, а турнир в основе начнётся 30 мая. Закончится он 13 июня.

Перенос "Ролан Гаррос" затронул сроки дальнейших турниров, особенно травяных. По этой причине теннисный календарь будет меняться.