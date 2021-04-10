Эшли Барти зачехлила ракетку в полуфинале турнира в Чарльстоне

Первая ракетка мира, недавняя победительница хардового турнира в Майами Эшли Барти проиграла в матче 1/4 финала соревнований в Чарльстоне (США). Право сыграть в полуфинале турнира она проиграла испанке Пауло Бадосе (WTA №71).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительницы матча, в активе которой 7 подач на вылет, 7 посипль выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 4 эйса, 6 подряд выигранных очков, 2 из 14 использованных брейков и 5 двойных ошибок.

В матче 1/2 финала турнира Бадоса сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой (WTA №38).