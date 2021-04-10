Бадоса о победе над Барти: Я понимала, что она №1 в мире, но я умею играть на грунте

Испанская теннисистка, 71-ая ракетка мира Пауло Бадоса прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти (WTA №1) в матче 1/4 финала турнира в Чарльстоне (США). Ее слова цитирует WTA:

"Мы с тренером много разговаривали утром, и я пыталась сосредоточиться на себе. Я понимала, что она №1 в мире и потрясающая теннисистка, но я умею и люблю играть на грунте. Я знала, что должна сосредоточиться на себе, и, конечно, если бы она была лучше меня, мне бы просто пришлось смириться. Но я, по крайней мере, пыталась показать свою игру, свою подачу, форхенд, удар слева и сосредоточиться на себе. Я подкорректировала свой план, не зная, как она играет. Конечно, я видела много ее матчей, но никогда с ней не встречалась, поэтому не знала, как полетит мяч.

Я достаточно мощно принимала. Я знала, что это необходимо, поскольку она очень хорошо подает, разнообразит подачу, поэтому нужно было сосредоточиться на приеме. Еще, конечно, думаю, я сама очень хорошо подавала. Это играло ключевую роль, потому что у нее было много брейк-пойнтов, но мне удавалось хорошо подавать, чем я очень довольна. Думаю, я мощно играла первые удары, а сегодня это было очень важно. Она потрясающий игрок. Сначала, возможно, меня немного удивил достаточно быстрый форхенд, она хорошо подавала, и на резаных почти не было отскока, так что мне было трудно привыкнуть к ее игре. Она невероятно играет. Но я очень рада. Когда играешь с такой теннисисткой, на корте другая энергия, другие нервы. Но я наслаждалась каждым моментом, и теперь рада еще больше, что смогла победить" - сказала она.