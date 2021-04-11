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Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. Фото
Поздравляем нашу спортсменку
Украинская теннисистка, 880-я ракетка мира Надежда Киченок вышла замуж. Ее избранником стал Анатолий Лашкул, сын известного теннисного функционера Сергея Лашкула. Фото с празднования наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Катерина Завацкая рассказала
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