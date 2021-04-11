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Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. Фото

Теннис
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Поздравляем нашу спортсменку

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 880-я ракетка мира Надежда Киченок вышла замуж. Ее избранником стал Анатолий Лашкул, сын известного теннисного функционера Сергея Лашкула. Фото с празднования наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Катерина Завацкая рассказала смешную историю из жизни украинской сборной.

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В статье: Надежда Киченок
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