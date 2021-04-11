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Две украинские звезды: Свитолина и Никитюк встретились в Киеве. Фото
Дружба, проверенная годами
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина встретилась в Киеве со своей подругой, известной украинской телеведущей, звездой реалити шоу Лесей Никитюк. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина
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