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Рейтинг АТР: Стаховский покинул топ-200
Неприятные новости
В обновленном рейтинге АТР единственным представителем Украины в топ-200 стал 168-я ракетка мира Илья Марченко.
Сергей Стаховский на этой неделе откатился на 18 строк и располагается на 208-й позиции.
Что касается остальных украинцев, то Виталий Сачко идет на 320-м месте (-1), Владислав Орлов 366-й (+2), Георгий Кравченко – 490-й (-2), Владислав Манафов – 491-й (-2), а Данил Калиниченко – 500-й (-2).
В топ-10 не произошло ни одного изменения – Новак Джокович на 1933 очка опережает Даниила Медведева. Рафаэль Надаль замыкает топ-3, а Роджер Федерер находится на 7-м месте.
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