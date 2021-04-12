Рейтинг АТР: Стаховский покинул топ-200

В обновленном рейтинге АТР единственным представителем Украины в топ-200 стал 168-я ракетка мира Илья Марченко.

Сергей Стаховский на этой неделе откатился на 18 строк и располагается на 208-й позиции.

Что касается остальных украинцев, то Виталий Сачко идет на 320-м месте (-1), Владислав Орлов 366-й (+2), Георгий Кравченко – 490-й (-2), Владислав Манафов – 491-й (-2), а Данил Калиниченко – 500-й (-2).

В топ-10 не произошло ни одного изменения – Новак Джокович на 1933 очка опережает Даниила Медведева. Рафаэль Надаль замыкает топ-3, а Роджер Федерер находится на 7-м месте.

Полная версия рейтинга АТР от 12 апреля 2021 года