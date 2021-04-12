Рейтинг WTA: Свитолина замыкает топ-5, Ястремская, Завацкая и Цуренко теряют позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустила первый в сезоне грунтовый турнир WTA 500 в Чарльстоне, что не помешало ей остаться на 5-й позиции в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская, которая по-прежнему отстранена от официальных турниров из-за допингового скандала, опустилась на 2 строки и стала 32-й ракеткой мира. У Марты Костюк позиция не изменилась – она 84-я.

По одной позиции в рейтинге WTA потеряли Катарина Завацкая (№126) и Леся Цуренко (№138). Наибольшего же прогресса добилась Екатерина Бондаренко (+5, №236).

В топ-10 только одно изменение – Петра Квитова потеснила с 10-й позиции первую ракетку Нидерландов Кики Бертенс.