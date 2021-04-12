  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка не перестает удивлять своих фанатов

Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне

Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём "инстаграме".

На снимке титулованная спортсменка одета в короткий обтягивающий спортивный комбинезон.

"День ног!" — написала Серена, тем самым намекая на занятия в фитнес-зале.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...