Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
Теннисистка не перестает удивлять своих фанатов
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём "инстаграме".
На снимке титулованная спортсменка одета в короткий обтягивающий спортивный комбинезон.
"День ног!" — написала Серена, тем самым намекая на занятия в фитнес-зале.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен
- Ярославский: Не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста
- Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Элина Свитолина: Жизнь не такая серьезная, как кажется. Фото
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...