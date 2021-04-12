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Джокович: Просто нужно смириться с переносом Ролан Гаррос

Теннис
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Новак прокомментировал сложившуюся ситуацию

Джокович: Просто нужно смириться с переносом Ролан Гаррос

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает о переносе старта "Ролан Гаррос-2021" на неделю.

"С этим просто нужно смириться и двигаться дальше. Надеюсь, турнир в итоге состоится. Мы все этого хотим.

В прошлом году его перенесли на октябрь, было холодно, мы впервые играли "Ролан Гаррос" в таких условиях. В этот раз его перенесли всего на неделю.

Как я понял, одна из главных причин в том, что к тому времени во Франции могут ослабить ограничения и это позволит пустить на трибуны больше зрителей. Надеюсь, так и получится.

Трудно сказать, что правильно, а что нет. С точки зрения "Ролан Гаррос" это точно правильное решение, потому что они думают о себе. Но некоторые турниры ATP из-за этого пострадают", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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В статье: Новак Джокович
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